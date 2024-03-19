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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في الجنوب اللبناني

3/19/2024 4:19:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الثلاثاء، مواقع في الجنوب اللبناني، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في استمرار للمواجهات المتصاعدة مع حزب الله في المنطقة الحدودية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان الاحتلال قد أطلق مساء أمس، الإثنين، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين. وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن جيش الاحتلال "يعمد منذ أقل من أسبوع، إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وتدمير سبل العيش فيها، خصوصا القرى المتاخمة للخط الأزرق والحدود مع فلسطين المحتلة".

وفجر الثلاثاء، طاولت غارات إسرائيلية مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في استهداف هو الثاني من نوعه في غضون 48 ساعة.

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