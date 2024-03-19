تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين خلال عملية دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات خلالها العديد من المنازل وسط مواجهات في عدة محاور.
وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال،
بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة، حيث اعتقلت القوات الصحافية رولا حسنين من مخيم الجلزون بعد مداهمة منزلها في بيت لحم.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية على حاجز مخيم شعفاط.
ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين هم، مجد زياد أبو هنية، وعبد الرحمن مجدي سويدان بعد اقتحام منزليهما في بلدة عزون، والشاب أنس عزمي أبو الأمير من بلدة كفر ثلث بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وداهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة رأس عطية ودمرت محتوياته.
وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة ونفذت حملة وسط مواجهات ضارية.
واندلعت مواجهات بين الشبان
وقوات الاحتلال بشارع السوق بمخيم بلاطة، عقب اقتحامها المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في جنين، واعتقلت الشابين محمود وعز الدين أبو علي من بلدة سيريس، كما اعتقلت شرف سمار وأسعد خمايسة بعد اقتحام منزليهما في بلدة اليامون.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مدحت شويكي بعد اقتحام منزله في جبل الشريف بمدينة الخليل ومحمد كايد كاشور خلال اقتحام قرية بيت الروش الفوقا غرب مدينة دورا قضاء الخليل.
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