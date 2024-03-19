نتنياهو يستبعد بيني غانتس من مفاوضات تبادل الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استبعاد الوزير بيني غانتس، من اتخاذ القرار في مفاوضات تبادل الأسرى الجارية حاليا في قطر، وسط استياء المحيطين بغانتس من القرار الذي لا يتوقع أن يؤدي إلى انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ في هذه المرحلة، على ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو أبلغ أعضاء حكومة الاحتلال بقراره خلال مناقشة جرت

، مساء الإثنين، وقال إن التوجيهات للوفد الإسرائيلي لن يحددها من الآن فصاعدا إلا هو ووزير الأمن يوآف غالانت على حد تعبيرهم.

ويأتي هذا القرار

على النقيض من الجولات السابقة من المفاوضات، التي اتخذت فيها القرارات من قبل نتنياهو وغالانت وغانتس، الذي خوله لهذا الغرض كابينيت الحرب.

ووصفت بعض المصادر الاسرائيلية

العلاقات بين نتنياهو وغانتس في الأيام الأخيرة بأنها الأسوأ منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولهم إنه من الواضح أن نتنياهو يريد إبعاد غانتس عن مراكز اتخاذ القرار، وهذا مخالف للاتفاق الذي انضم على أساسه "المعسكر الوطني" إلى حكومة الطوارئ في بداية الحرب.

وبموجب الاتفاق للانضمام لحكومة الطوارىء، تقرر بين الطرفين أن يكون غانتس شريكا كاملا في إدارة كل تحركات وسير الحرب، بما في ذلك إدارة المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالت مصادر مقربة من غانتس إن نتنياهو يواصل الانشغال في السياسات التافهة خلال الحرب، عندما تكون القضايا الحاسمة مطروحة على الطاولة، وعلى رأسها مسألة الرهائن.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن غانتس شارك، مساء أمس الإثنين، في المصادقة على التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي الذي سافر إلى قطر، وأكدت أنه سيشارك في صنع القرار في المستقبل.