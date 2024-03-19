بلينكن: جميع سكان غزة يعانون من“مستويات مرتفعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد”

(MENAFN
- Palestine News Network )
مانيلا/PNN-أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جميع سكان غزة يعانون من“مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد” مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في الفيلبين حيث يجري زيارة رسمية“بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو”.
وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي“كارثي” لنصف سكان القطاع ومن مجاعة“وشيكة”.
ودعا منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن“الوقت يداهم”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة للسماح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.
وقالت الوزارة إن بلينكن سيزور السعودية ومصر وسيلتقي بكبار القادة في البلدين.
وسيبحث بلينكن مع المسؤولين في مصر والسعودية سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
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