بلينكن: جميع سكان غزة يعانون من“مستويات مرتفعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد”

MENAFN - Palestine News Network ) مانيلا/PNN-أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جميع سكان غزة يعانون من“مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد” مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في الفيلبين حيث يجري زيارة رسمية“بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو”.

وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي“كارثي” لنصف سكان القطاع ومن مجاعة“وشيكة”.

ودعا منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن“الوقت يداهم”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة للسماح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

وقالت الوزارة إن بلينكن سيزور السعودية ومصر وسيلتقي بكبار القادة في البلدين.

وسيبحث بلينكن مع المسؤولين في مصر والسعودية سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.