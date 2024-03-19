الحرب على غزة: عشرات الشهداء والمصابين.. الاحتلال يواصل حصار مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذكرت مصادر صحفية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استهدفت منزلا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، ومنزلاً قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
وأضافت المصادر
أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أحياء الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن 14 مواطنا استشهدوا جراء غارات جوية استهدفت منازل وشقق سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استهدفت طائرات الاحتلال مخزنا للمساعدات في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين اثنين من العاملين فيها.
واستشهد ستة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة العامودي بمنطقة أبو الأمين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل بحيي تل الهوا والشيخ عجلين غرب المدينة.
وفي السياق ذاته، يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي.
ومنعت قوات الاحتلال
مركبات الإسعاف من الوصول إلى حي الرمال لانتشال الشهداء والمصابين.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 73792، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسـرائيلي على قطاع غزة في السـابع من تشـرين الأول/أكتوبر الماضي.
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