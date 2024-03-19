غلق المعبر الحدودي بين تونس وليبيا احترازيا بعد اشتباكات بين مسلحين ليبيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قررت السلطات التونسية مساء الاثنين غلق المعبر الحدودي "رأس جدير" مع ليبيا (أقصى الجنوب الشرقي)، احتياطيا قبل أن تعيد فتحه أمام المسافرين، وذلك جراء اشتباكات مسلحة شهدها الجانب الليبي من المعبر.
وأكد مصدر أمني تونسي بالمعبر الحدودي في تصريحات إعلامية أن حركة عبور وتوافد المسافرين قد استؤنفت بشكل يؤمن عودة الليبيين إلى ليبيا ودخول التونسيين لتونس، بعد غلق المعبر بشكل أحادي الجانب لإجراءات احتياطية ولسلامة المواطنين من البلدين.
وتناقلت وسائل اعلام اخبارا مفادها أن وحدة إنفاذ القانون تمركزت من الجانب الليبي وتم استبعاد فرقة ما تعرف بالزواريين وهي فرقة أمنية غير نظامية.
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