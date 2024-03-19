مجلس الامن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة ولبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عقد مجلس الامن الدولي الليلة الماضية، مشاورات مغلقة بشان الوضع في غزة.
وعقب المشاورات قال المندوب الفرنسي ان "إجماعا كبيرا في المجلس على المضي قدما في قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والوصول الكامل للمساعدات" مضيفا اننا بحاجة إلى "وقف إطلاق النار في رمضان، مثل ما فعلناه في السودان".
الى ذلك، يعقد المجلس اليوم الثلاثاء مشاورات مغلقة يناقش خلالها تقرير امين عام الامم المتحدة بشأن تطبيق قرار المجلس الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 بشأن لبنان
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