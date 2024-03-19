البوتاس العربية تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في لقاء مع مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قام رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية وضاح البرقاوي وعدد من أعضاء المجلس بزيارة اليوم إلى شركة البوتاس العربية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.



وقال المهندس أبو هديب خلال اللقاء إن شركة البوتاس العربية حققت خلال السنوات القليلة الماضية وبدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة، العديد من الإنجازات التي عززت من تنافسيتها واستطاعت بفضلها تحقيق أهداف مساهميها ومستثمريها وموظفيها.



وأوضح المهندس أبو هديب، أن "البوتاس العربية" تعاملت مع العديد من التحديات والتقلبات المختلفة التي واجهت سوق الأسمدة العالمي بحرفية واقتدار عاليين، حيث قامت الشركة بتطوير وتنويع منتجاتها مما مكّنها من الدخول لأسواق جديدة غير أسواقها التقليدية.



ولفت المهندس أبو هديب، إلى الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به شركة البوتاس العربية تنفيذاً لاستراتيجيتها المجتمعية والتي تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، إضافة إلى العمل على تمكين المجتمعات التي تعمل بها الشركة.



وشدد المهندس أبو هديب، على أهمية استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها صناعات الأسمدة الأردنية، لإقامة مشروعات استثمارية والرؤى الملكية الاستشرافية الساعية لإيجاد حلول للحد من نسب الفقر والبطالة في الأردن، لافتاً إلى أن رحلة "البوتاس العربية" التي امتدت على مدى ستة عقود، هي مثال على قدرات وإمكانات القطاع الخاص الأردني في دفع مسيرة التنمية في البلاد.



بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور استراتيجية الشركة المستقبلية وتوجهاتها ومشاريعها وخططها للنمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استراتيجيتها الجديدة للأعوام (2024-2028) والتي ستقوم من خلالها بالبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على مدار السنوات الماضية.



ولفت الدكتور النسور، إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية أبرزها زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للتوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال شركاتها الحليفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على مكانة الشركة محلياً وعالمياً.



وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية وباعتبارها إحدى ركائز الصناعة الرئيسة لقطاعي التعدين والأسمدة في المملكة، باشرت العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء في هذين القطاعين على تنفيذ مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وبما يضمن تعزيز دور المملكة في الأمن الغذائي العالمي والدخول في صناعات مستقبلية تنافسية، ويسهم أيضاً في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي في المملكة.



واستعرض الدكتور النسور ممارسات وسياسات شركة البوتاس العربية في الحوكمة والشفافية والإفصاح والتي تطبق في كافة أنشطة الشركة وتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية وضاح البرقاوي بالإنجازات التي حققتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية والتي مكّنتها من لعب دور حيوي وهام في الأردن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دورها الفاعل في تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي.



وأشار البرقاوي إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية تعد ثاني أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية حيث تمتلك حوالي 26٪ من رأس مال الشركة، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في المملكة.



وبين البرقاوي أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية توجه سياستها الاستثمارية بناءً على معايير عالمية، بهدف تعظيم عوائد الاستثمارات الحكومية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية عبر المساهمة الفعالة والاستثمار الطويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع التعدين، ولا سيما في شركة البوتاس العربية.