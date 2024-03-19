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فيديو- الدويري يطل من جديد ويتحدث عن موعد عودته لشاشة الجزيرة

3/19/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طمأن المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري متابعيه ومحبيه على صحته وأنه تعافى بعد تعرضه لوعكة صحية منعته من الظهور عبر شاشة الجزيرة .


وقال الدويري في مقطع مصور نشر عبر منصة إكس "الحمدلله إنه عارض صحي ولا اعتقد ان له علاقة بالضغوطات القائمة".


وختم أنه تعرض " لانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% وإجراء قسطرة ووضع 3 شبكات"، مؤكدا أنه سيعود قريباً عبر قناة الجزيرة لتحليل واقع الحرب الإبادية على قطاع غزة.


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