فيديو- الدويري يطل من جديد ويتحدث عن موعد عودته لشاشة الجزيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طمأن المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري متابعيه ومحبيه على صحته وأنه تعافى بعد تعرضه لوعكة صحية منعته من الظهور عبر شاشة الجزيرة .



وقال الدويري في مقطع مصور نشر عبر منصة إكس "الحمدلله إنه عارض صحي ولا اعتقد ان له علاقة بالضغوطات القائمة".



وختم أنه تعرض " لانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% وإجراء قسطرة ووضع 3 شبكات"، مؤكدا أنه سيعود قريباً عبر قناة الجزيرة لتحليل واقع الحرب الإبادية على قطاع غزة.