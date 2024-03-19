Tuesday, 19 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غلوبال تايمز: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها

3/19/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت "غلوبال تايمز" أن تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية، تؤكد ثقة الصين باستقرار روسيا واستمرار تطورها بما يخدم مصالح البلدين.
وأشارت الصحيفة الحكومية الصينية إلى أن "الخبراء يؤكدون أن بكين ستواصل تنسيق المواقف مع موسكو في الشؤون الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بالتزامن مع التمسك بالموقف الموضوعي وبذل جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.


وأضافت أن "الصداقة بين زعيمي البلدين تعد ضمانا لاستقرار العلاقات الروسية الصينية".


وذكّرت بأن البلدين سيحتفلان قريبا بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.


وأضافت: "من المتوقع أن ترفع روسيا والصين علاقاتهما إلى مستوى أعلى وتواصلا تنسيق مواقفهما على الساحة الدولية".


وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في 15 و16 و17 مارس الجاري.


وحصل الرئيس بوتين على 87.28% من الأصوات، يليه مرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 3.85%، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي بنسبة 3.20%.

RT

MENAFN19032024000208011052ID1107993933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث