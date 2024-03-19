غلوبال تايمز: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت "غلوبال تايمز" أن تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية، تؤكد ثقة الصين باستقرار روسيا واستمرار تطورها بما يخدم مصالح البلدين.وأشارت الصحيفة الحكومية الصينية إلى أن "الخبراء يؤكدون أن بكين ستواصل تنسيق المواقف مع موسكو في الشؤون الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بالتزامن مع التمسك بالموقف الموضوعي وبذل جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.



وأضافت أن "الصداقة بين زعيمي البلدين تعد ضمانا لاستقرار العلاقات الروسية الصينية".



وذكّرت بأن البلدين سيحتفلان قريبا بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وأضافت: "من المتوقع أن ترفع روسيا والصين علاقاتهما إلى مستوى أعلى وتواصلا تنسيق مواقفهما على الساحة الدولية".



وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في 15 و16 و17 مارس الجاري.



وحصل الرئيس بوتين على 87.28% من الأصوات، يليه مرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 3.85%، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي بنسبة 3.20%.

RT