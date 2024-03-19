MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مجلة TNI الأمريكية إن مقاتلات "إف – 16" الأمريكية تعد طائرات حربية قديمة قد فات أوانها، وصلاحيتها على وشك الانتهاء.



الحقيقة تكمن في أن تلك الطائرة، أولا، قديمة وعلى الرغم من ذلك سيتم إرسالها لتشارك في المعارك الجوية، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة للأوكرانيين، وثانيا، في أن عددها محدود، لذا لن يكون لها تأثير كبير. وثالثا، تحتاج إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين فترة طويلة، من أربع إلى خمس سنوات.

وعلاوة على ذلك فإن "إف – 16" القديمة لا يمكن مقارنتها تماما بالمقاتلات الروسية التي تنتمي إلى الجيل الأحدث. وخلص كاتب المقال إلى أن أوكرانيا تحولت إلى مكب لمعدات الناتو القديمة. وقام الفرنسيون بتزويد الجيش الأوكراني بمدرعات AMX-10RC، وهي عبارة عن تحف تعود إلى السبعينيات.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها غير صالحة للقتال. مع ذلك فإن تلك المدرعات ما زالت ترسل إلى أوكرانيا. وشأنها شأن دبابات "تشالنجر 2 " البريطانية وغيرها من المعدات.



تعتقد المجلة أن هناك قانونا واضحا لمساعدة الناتو في هذا الصراع. وهو جعل المساعدات العسكرية غير كافية دائما لتنفيذ المهمة المطروحة. والغرب ليس لديه ما يكفي من المعدات، ويعود سبب ذلك إلى الحالة المؤسفة للمجمع الصناعي الدفاعي. ويؤدي كل ذلك إلى نفس النتيجة المحزنة حيث لن يتمكن أي نظام أسلحة يقدمه حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا من قلب موازين الحرب.

RT