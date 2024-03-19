بعد عاصفة الشائعات.. فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بصحة جيدة رفقة زوجها

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بعد جراحة وصفت بالدقيقة، وبدت بحالة جيدة برفقة زوجها الأمير ويليام، وذلك بعد عاصفة الشائعات حول صحتها.



وشوهدت أميرة ويلز كيت ميدلتون وهي تبدو "سعيدة وبصحة ومرتاحة" أثناء زيارة إلى متجر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن كان مخططا لها سابقا.

وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل" Daily Mail، شوهدت كيت والأمير ويليام في أحد المواقع المفضلة لها، على بعد نحو ميل واحد من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت بعد مشاهدة أطفالهما الثلاثة جورج (10 سنوات)، وشارلوت (ثمانية أعوام)، ولويس (6 سنوات) وهم يشاركون في وقت سابق بنشاط رياضي.



وبحسب الصحيفة ستعطي هذه المشاهدة في متجر "Windsor Farm Shop" دفعة أمل للجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة الأميرة في خضم "تسونامي" من التكهنات حول حالتها غير المعروفة.



وقال شاهد لصحيفة "ذا صن The Sun" إنه رأى الزوجين الليلة الماضية. وأضاف: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولهما، ذهلت لرؤيتهما. كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وفي حالة جيدة. لم يكن الأطفال معهما، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتجر".



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