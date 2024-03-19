بعد عاصفة الشائعات.. فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بصحة جيدة رفقة زوجها

(MENAFN
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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية فيديو لأول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بعد جراحة وصفت بالدقيقة، وبدت بحالة جيدة برفقة زوجها الأمير ويليام، وذلك بعد عاصفة الشائعات حول صحتها.
وشوهدت أميرة ويلز كيت ميدلتون وهي تبدو "سعيدة وبصحة ومرتاحة" أثناء زيارة إلى متجر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن كان مخططا لها سابقا.
وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل" Daily Mail، شوهدت كيت والأمير ويليام في أحد المواقع المفضلة لها، على بعد نحو ميل واحد من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت بعد مشاهدة أطفالهما الثلاثة جورج (10 سنوات)، وشارلوت (ثمانية أعوام)، ولويس (6 سنوات) وهم يشاركون في وقت سابق بنشاط رياضي.
وبحسب الصحيفة ستعطي هذه المشاهدة في متجر "Windsor Farm Shop" دفعة أمل للجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة الأميرة في خضم "تسونامي" من التكهنات حول حالتها غير المعروفة.
وقال شاهد لصحيفة "ذا صن The Sun" إنه رأى الزوجين الليلة الماضية. وأضاف: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولهما، ذهلت لرؤيتهما. كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وفي حالة جيدة. لم يكن الأطفال معهما، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتجر".
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