Tuesday, 19 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق المفرق- الزرقاء

3/19/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب مهدي العتوم من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.
وقال العتوم خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور لباص كوستر على طريق المفرق باتجاه الزرقاء نتج عنه 13 إصابة وتم اسعافهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري.
وأضاف العتوم أنه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا على طريق المفرق -الزرقاء نتج عنه اعاقة لحركة السير وتم رفع المركبة ولا اصابات.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن وخصوصي على طريق المفرق - الزرقاء ولم ينتج عنه إصابات.
وأوضح أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي بالقرب من جسر المطار ونتج عنه اصابة واحدة متوسطة .
وبين أنه تم التعامل مع حريق مركبة على طريق ناعور ولم ينتج عنه اصابات.













MENAFN19032024000208011052ID1107993930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث