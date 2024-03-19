13 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق المفرق- الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب مهدي العتوم من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.
وقال العتوم خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور لباص كوستر على طريق المفرق باتجاه الزرقاء نتج عنه 13 إصابة وتم اسعافهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري.
وأضاف العتوم أنه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا على طريق المفرق -الزرقاء نتج عنه اعاقة لحركة السير وتم رفع المركبة ولا اصابات.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن وخصوصي على طريق المفرق - الزرقاء ولم ينتج عنه إصابات.
وأوضح أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي بالقرب من جسر المطار ونتج عنه اصابة واحدة متوسطة .
وبين أنه تم التعامل مع حريق مركبة على طريق ناعور ولم ينتج عنه اصابات.
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