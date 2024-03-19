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الأرجنتين الأولى عالميا في ارتفاع أسعار البنزين منذ بداية العام

3/19/2024 3:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدرت الأرجنتين قائمة الدول في أعلى معدل لارتفاع أسعار البنزين منذ بداية العام بنسبة 27.29%.


وجاءت تركيا في المركز الثاني بعد ذلك بزيادة قدرها 17.36%، وحلت الكاميرون في المراكز الثالثة بنسبة 15.07%.
واحتلت روسيا المركز الـ78 حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0.11% منذ بداية العام، إلى 55.21 روبل للتر الواحد (0.56 دولار).


في الوقت نفسه، دخلت روسيا في قائمة أفضل عشرين دولة من حيث أسعار الوقود، إذا جاءت في المركز 17 من حيث سعر اللتر.


وانخفض سعر البنزين في عدد من البلدان منذ بداية العام، وكان الانخفاض الأكبر في جزيرة ولاية غرينادا بنسبة 23.48% دفعة واحدة.

RT

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