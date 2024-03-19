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اعتقال 12 شخصًا بعد واقعة مباراة فنربخشة وطرابزون (فيديو)

3/19/2024 3:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، فتح تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب عقب خسارة فريقهم أمام ضيفه فنربخشة بنتيجة 2-3، الأحد الماضي.

وعلق وزير الداخلية التركي علي يرليكا، عبر منصة "إكس" "ما حدث غير مقبول، وبدأنا بالفعل تحديد هوية المتورطين في هذه الأحداث".

وأعلن وزير الداخلية، القبض على 12 شخصًا من المتورطين في الأحداث حتى الآن.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إلقاء الجماهير للمقذوفات داخل أرض الملعب.

وتدخل رجال الأمن بعد نهاية اللقاء، لحماية لاعبي ومسؤولي فنربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم إلى غرف تبديل الملابس.

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