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بعد الرباعية.. لاعب مانشستر يونايتد يهين جماهير ليفربول (صور)

3/19/2024 3:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، الأحد الماضي، بعض الأحداث المثيرة للجدل.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزًا قاتلاً على ليفربول بنتيجة 3/4، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، وعبر الشياطين الحمر إلى الدور نصف النهائي.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على تصرف الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، بعد نهاية المباراة، حيث ظهر اللاعب في مقطع فيديو يركض نحو زميله حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، وحمله الأخير احتفالاً بالانتصار.

وأثناء حمل أونانا لماكتوميناي، وجه الأخير عبارة بذيئة تجاه جماهير ليفربول، وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير استياء واستنكار جماهير الريدز، فيما احتفى به مشجعو اليونايتد.

يذكر أن قرعة المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة كوفنتري سيتي، الذي تجاوز وولفرهامبتون في الدور ربع النهائي.


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