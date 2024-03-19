سوريا .. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف ريف دمشق

أكدت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق ما أسفر عن بعض "الأضرار المادية".

وقالت الوزارة في بيان إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وتصاعدت الضربات في ضوء التوتر الإقليمي منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.





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