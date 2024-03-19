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إعصار يحاصر 700 شخص في شمال أستراليا

3/19/2024 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقطعت السبل بحوالي 700 شخص في أقصى شمال أستراليا الثلاثاء إثر إعصار ضرب منطقتهم النائية وقطعها عن باقي أنحاء البلاد.

وحاول الجيش الاسترالي إجلاء سكان منطقة بورولوا الصغيرة في إقليم المنطقة الشمالية، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون تمكن طائرات من الهبوط الإثنين.

وطُلب من السكان الاحتماء في المنطقة التي ضربها الإعصار بعد ظهر الاثنين.

وترافقت العاصفة المصنفة من الفئة الثالثة مع أمطار غزيرة ورياح شديدة تراوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر بالساعة بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

وقال وزير حالات الطوارئ موراي وات إن "سوء الأحوال الجوية حال دون عمليات الإجلاء أمس، لكننا نتوقع نشرا جديدا (للفرق) اليوم".

وخُفض تصنيف الإعصار المداري ميغان إلى منخفض مداري مع تراجع الرياح، لكن الأمطار الغزيرة تستمر في الهطول مع تحرك العاصفة نحو الداخل.


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