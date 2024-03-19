عبدالله بن زايد وسيغريد كاج يبحثان هاتفياً سبل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع سعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل زيادة تدفق المساعدات الإغاثية دون عوائق بما يلبي احتياجات المدنيين في القطاع.

واستعرض سموه مع كاج تطورات مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودورها المهم في توفير استجابة إنسانية مستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى المستجدات الراهنة في المنطقة والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وتكثيف الدعم الإنساني لسكان القطاع.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، دعم دولة الإمارات الكامل لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بما يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع بشكل كاف ودون عوائق.

وأشار سموه إلى أهمية دور الأمم المتحدة بالشراكة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتوفير الحماية لكافة المدنيين وتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة واللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.

كما أكد سموه التزام دولة الإمارات بالتعاون مع سعادة سيغريد كاج وكافة الدول والأطراف الفاعلة في مبادرة الممر البحري، بهدف توفير قناة مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.





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