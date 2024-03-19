باريس سان جيرمان يحتفي بإنجاز جديد لمبابي

احتفى نادي باريس سان جيرمان، بإنجاز جديد لنجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي.

وسلط الحساب الرسمي لباريس عبر منصة "إكس"، الضوء على وصول مبابي إلى 250 هدفًا بقميص البي أس جي، في جميع المسابقات.

وكان مبابي سجل هاتريك، في فوز عريض لباريس خارج ملعبه أمام مونبلييه بنتيجة 6-2 مساء الأحد الماضي، في الجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 24 هدفًا، يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم، بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه، جوناثان ديفيد مهاجم فريق ليل.

وجاءت أهداف مبابي في شباك مونبلييه، لتكسر صيامه عن التهديف في بطولة الدوري الفرنسي، الذي دام لمدة شهر، بحسب شبكة RMC سبورت، حيث كان آخر هدف أحرزه أمام نانت يوم 17 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي، سادس ثنائية مع فريقه هذا الموسم بعد هدفين في شباك أندية ميتز وستاد بريست 29 ونيس وأولمبيك ليون ولانس.

يذكر أن مبابي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان في وقت سابق، برحيله عن النادي الفرنسي عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع فترة انتهاء عقده، وسط تأكيدات وسائل إعلام عالمية بتوقيع اللاعب مع ريال مدريد، لينضم إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز