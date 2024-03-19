دراسة تكشف تأثير تناول المأكولات الدهنية قبل الخضوع للجراحة

توصلت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة إلى أن تناول المأكولات الدهنية قبل الخضوع للجراحة ربما يؤدي إلى حدوث التهابات في المخ تؤثر على مدار أسابيع على الوظائف الإدراكية المرتبطة بالذاكرة في المخ، لاسيما بالنسبة للبالغين من كبار السن بصفة خاصة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوهايو الأمريكية أن تناول مكملات غذائية مشبعة بأحماض "دي.إتس.إيه أوميغا 3" الدهنية قبل شهر من الخضوع للجراحة يؤثر على وظائف الذاكرة لدى فئران التجارب.

بل إن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Brain, Behavior and Immunity كشفت أيضا ان تناول المأكولات الدهنية قبل ثلاثة ايام فقط من الجراحة يؤثر على وظائف الذاكرة المقترنة بمشاعر الخوف.

وتقول الباحثة روث باريسنتوس من معهد أبحاث الطب السلوكي التابع لجامعة أوهايو إن "هذه الدراسة تظهر أن تناول وجبات غير صحية حتى على المدى القصير، لاسيما قبل فترة قصيرة من الخضوع للجراحة، ينطوي على نتائج ضارة".

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الابحاث الطبية أن "الأغذية المشبعة بالدهون تزيد من الالتهابات داخل المخ بدرجة محدودة، كما أن الخضوع للجراحة ينطوي على نفس التأثير، ولذلك فإن التعرض للمؤثرين خلال فترة زمنية قصيرة، يحدث رد فعل معين يؤثر على ذاكرة المدى الطويل في المخ".

وخلال الاختبارات، تم تغذية مجموعة من فئران التجارب بأغذية مشبعة بالدهون قبل ثلاثة أيام من إخضاعها لجراحة بالمعدة، مع تغذية مجموعة فئران اخرى بأغذية معتادة ثم تخديرها دون إخضاعها لجراحة من أي نوع، وتبين خلال التجربة أن الفئران في مجموعة التحكم لم تحدث لها أي مشكلات بالذاكرة بعكس الفئران التي كانت تتغذى على المأكولات الدهنية.





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