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مشاهدات قياسية لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

3/19/2024 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، الأحد الماضي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مشاهدات قياسية.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزًا قاتلاً على ليفربول بنتيجة 3/4، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، وعبر الشياطين الحمر إلى الدور نصف النهائي.

وأصدرت قناة "ITV" التلفزيونية بيانًا، أمس الإثنين، تعلن خلاله وصول مشاهدات المباراة إلى 8.6 مليون مشاهدة، مؤكدة أن هذه أعلى نسبة مشاهدات بمختلف القنوات التلفزيونية منذ بداية العام.

وأضافت: "مشاهدات المباراة هي الأعلى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2018".

وأنقذ مانشستر يونايتد نفسه من الخسارة مرتين، بعدما عادل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 3 دقائق عن طريق أنتوني، كما عاد ماركوس راشفورد لتسجيل هدف التعادل الثالث في الشوط الإضافي الثاني، وسجل أماد ديالو هدف الانتصار الثمين في الدقيقة (120+1).

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