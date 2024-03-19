«ويجو»: ارتفاع الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات

كشف «ويجو»، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز اتجاهات السفر لشهر رمضان الجاري في الإمارات. حيث لاحظ موقع «ويجو» ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد.

وبحسب بيانات «ويجو»، فقد تجاوزت حجوزات الطيران الدولي من الإمارات للسفر في فبراير أرقامها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 70.1%.

ومن المتوقع أن يؤدي تعاقب شهر رمضان وعيد الفطر وعطلة الربيع في عام 2024 إلى تحقيق نفس القفزة على أساس سنوي في حجوزات الرحلات المقررة في الأشهر المقبلة.

تذاكر الطيران

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، أظهرت بيانات «ويجو» أن أسعار تذاكر الطيران إلى بعض الوجهات قد تصبح أكثر تكلفة هذا العام. إذ يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران من الإمارات إلى الفلبين، 1,331 درهماً، مقارنة بـ 895 درهماً في عام 2023. كما ارتفع متوسط أسعار الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة وألمانيا على أساس سنوي بنسبة 23.88% و60.42% على التوالي.

وتوقع «ويجو» أن تستمر أسعار التذاكر للوجهات الشهيرة في الارتفاع، خاصة مع احتمال تخطيط المزيد من العائلات لقضاء عطلات خلال العطلات.

إشغال الفنادق وأسعار الغرف

ووسط شهر حافل بالأحداث المهمة مثل معرض جلفود التجاري وبطولات سوق دبي الحرة للتنس وغيرها، شهدت دبي ارتفاعًا طفيفًا في معدلات إشغال الفنادق في فبراير 2024، حيث تجاوزت الحجوزات على موقع «ويجو» أرقام العام الماضي بنسبة 23.2%. وفي الوقت نفسه، شهد متوسط أسعار الغرف الفندقية في دبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 20.3%.

وقال تقرير موقع «ويجو»: قد يستمر إشغال فنادق دبي والمعدلات اليومية في التحرك في مسار تصاعدي خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تشير البيانات إلى أن الطلب بين المقيمين في الإمارات ينمو عادةً خلال عطلات نهاية الأسبوع في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

السفر في العيد

ومن المتوقع أن يشهد عيد الفطر في دولة الإمارات هذا العام قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بعيد العام الماضي، حيث لاحظ موقع «ويجو» زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من الإمارات للسفر خلال عيد الفطر في 2024 مقارنة بعام 2023.

وتوقع «ويجو» زيادة عمليات البحث مع قيام المزيد من المسافرين من الإمارات بوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات سفرهم في الأسابيع أو الأيام التي تسبق عيد الفطر.

واستنادًا إلى بيانات «ويجو»، تعد الهند ومصر والسعودية والأردن الوجهات الأكثر رواجًا للسفر في الفترة بين مارس إلى أبريل 2024. وقد تشير قائمة الدول إلى رحلات العودة إلى الوطن والذين يتطلعون إلى الاستفادة من العطلات الطويلة.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز