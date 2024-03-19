القرية العالمية تدعو ضيوفها للمشاركة بتحدّي المشي في رمضان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها لمبادرة تحدّي المشي الشهير في نسخته الجديدة على تطبيق الوجهة للهواتف الذكية، خلال شهر رمضان المبارك.

وتدعو مبادرة تحدّي المشي ضيوف القرية العالمية إلى الحفاظ على لياقتهم أثناء زيارتهم لها في الشهر الفضيل، واستكشافهم لأروع العروض والفعاليات التي تقدمها.

ويمكن للزوار الراغبين بالمشاركة في تحدّي المشي تفعيل عدّاد الخطوات في تطبيق القرية العالمية، حصرياً عند تواجدهم في داخل موقعها، والانطلاق نحو تحقيق هدف 10,000 خطوة خلال زيارة واحدة.

يدخل الزوار الذين يتمكنون من تحقيق هدف التحدّي مباشرة في السحب الأسبوعي، ويتم الإعلان عن الفائزين عن طريق صفحات القرية العالمية للتواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني في كل يوم جمعة من شهر رمضان. ويحظى الضيوف بفرصة لفوز هدايا مميزة في تحدّي المشي تضم هواتف سامسونغ غالاكسي الذكية، وساعة آبل الذكية، وساعة سامسونغ الذكية.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل.





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