الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يهنئ فريق كيميت لفوزه بكأس العالم للأهداف العالمية للسيدات في الرياض

(MENAFN
- APCO Worldwide) الرياض، المملكة العربية السعودية، xx مارس 2024
أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن فوز فريق كيميت من جمهورية مصر العربية بنهائيات بطولة كأس العالم للأهداف العالمية للسيدات، التي أقيمت في العاصمة الرياض خلال يومي 7 و8 مارس الجاري بدعم من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تُقام فيها البطولة في المملكة . وتهدف البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى تشجيع مشاركة المزيد من النساء في الرياضة وممارسة النشاط البدني، وتعزيز نمط الحياة الصحي والنشط، وذلك بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وجمعت البطولة فرق كرة القدم النسائية من مختلف أنحاء العالم، حيث أظهرت كل منها شغفها بممارسة النشاط الرياضي والتزامها بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، والتي تعالج القضايا العالمية الملحة، مثل تغير المناخ والفقر والجوع. وقد تم تكليف كل فريق باختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة للترويج له قبل وأثناء البطولة.
وتعتمد آلية تحديد الفرق الفائزة بناءً على مجموعة من العناصر، وهي: التأثير، ومستوى تفاعل الجمهور، والأسلوب، وعدد الأهداف التي تم تسجيلها أثناء المباريات. ويتعلق التأثير بمدى فعالية برامج التأثير الإيجابي التي تم تنفيذها قبل البطولة للترويج لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم قبل النهائيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية المباشرة، بينما يرتبط مستوى تفاعل الجمهور بمدى إلهام القاعدة الجماهيرية للفريق، حيث يُقدم كل فريق مشارك مبادرة مجتمعية يتبناها ويسلط عليها الضوء وتكون منبثقة ومستمدة من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، بما ينعكس على شعبية الأنشطة الرياضية وقوتها لتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتُمكن الأفراد من التمتع بأسلوب صحي مثالي، وتعزز التأثير الإيجابي في المجتمع.
وتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة من الفئات المختلفة، حيث فاز فريق "السيروتونين يوبيم" من المدينة المنورة في المرتبة الأولى من حيث تأييد الجمهور، وفاز فريق "العروبة" من سكاكا بأفضل زي أثناء البطولة، وحقق فريق "أوباب" من عمان المركز الأول فيما يتعلق بكرة القدم. وبعد تدقيق النتائج تبين تفوق فريقين في جميع فئات البطولة، وهما فريق "مالالا" من كولومبيا الذي حصل على مركز الوصيف، وفريق "كيميت "من جمهورية مصر العربية الذي حقق لقب البطولة.
وبهذه المناسبة قالت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني: "نبارك لفريق كيميت فوزه بلقب بطولة كأس العالم للأهداف العالمية للسيدات 2024 في الرياض. ونفخر في الاتحاد من خلال تمكين السيدات في المجال الرياضي، كما نحرص في الاتحاد من خلال هذه الفعالية على دعم إمكانات السيدات للمساهمة بدورهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مضيفة: "ولا شك أن استضافة بطولة كأس العالم للأهداف العالمية للسيدات مرة أخرى يعكس جهودنا الهادفة لتعزيز الشمولية في القطاع الرياضي ".
من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بجهود فريق الاتحاد لتنظيم الحدث العالمي بهدف تقديم تجربة رياضية ممتعة للمشاركين والحضور على حد سواء، وهو ما يأتي بالتناغم مع ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة في الآونة الأخيرة من خلال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية.
وتستهدف البطولة تعزيز ممارسة النشاط الرياضي لدى السيدات لخلق تأثير اجتماعي لدى الجميع وهو ما يتوافق مع جهود الاتحاد في تشجيع السيدات في جميع أنحاء المملكة على ممارسة النشاط البدني والمساهمة المجتمعية من أجل مستقبل أكثر استدامة عبر المشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.
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