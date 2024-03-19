العربية للسيارات تُعلن عن عروض نيسان الحصرية بمناسبة شهر رمضان

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس 2024: أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاقها عروضها الاستثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم.
تشمل العروض سيارات نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات، التي يمكن للعملاء الحصول عليها بدون فوائد بنكية لمدة خمس سنوات، مع ضمان نيسان لمدة خمس سنوات. يؤكد ذلك التزام العربية للسيارات بتقديم أفضل قيمة لعملائها.
وتم تصميم السيارة لعشاق الأداء الذين يبحثون عن سيارة مميزة يمكن الاعتماد عليها تحت أي ظرف. وتشمل السيارة خصائص التنقل الذكي من نيسان التي تجعل من كل رحلة تجربة فريدة، وتم تصميم تفاصيلها التي تشمل المقاعد الداخلية باللون العنابي الفاخر لتعكس مفهوم نيسان "تحدّ المألوف" وتراث الشركة العريق.
كما يمكن للعملاء الحصول على سيارات "إكس تريل"، و"إكس-تيرا"، و"باثفايندر"، ونيسان "زد"، وطرازات نيسان الأخرى، بنسبة 0.99% فوائد بنكية سنوياً لمدة أربع سنوات، وضمان لمدة خمس سنوات، مما يضمن حصول العملاء على القيمة الاستثنائية وراحة البال.
أمّا بالنسبة لعملاء الأساطيل، يمكنهم شراء الطرازات المختارة مثل نيسان "أورفان" و"ألتيما" و"كيكس" و"صني" بخدمة تصل إلى خمس سنوات. وتم تصميم هذه العروض خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء الأساطيل الفريدة، وضمان راحة بالهم ومساعدتهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وقامت العربية للسيارات بتمديد ساعات العمل بعد الإفطار خلال شهر رمضان، وتقديم خدمات الاستلام والتوصيل خلال هذه الساعات مما يوضح التزامها بتعزيز تجربة العملاء من خلال تلبية احتياجاتهم المتغيرة. وتمنح هذه الخدمة الاستثنائية، إضافةً إلى العروض الحصرية التي تشمل خصومات تصل حتى 60% على قطع الغيار لإجراء إصلاحات إضافية، على الارتقاء بتجربة العملاء وضمان رضاهم.
كما تشمل العروض خصم بنسبة 5% على جميع عقود الخدمة والعروض الحصرية على الإطارات التي يمكن الحصول عليها باستخدام قسائم هدايا أمازون بقيمة تصل إلى 400 درهم إماراتي. ويساهم خيار "تسوق الآن وادفع لاحقاً" مع تابي في توفير المرونة والسهولة لعملية شراء سيارة جديدة، مما يضمن راحة بال العملاء.
تدعو العربية للسيارات العملاء لاستكشاف هذه العروض الحصرية من خلال زيارة أقرب مركز خدمة والاستفادة من ساعات الخدمة الممتدة من الأحد إلى الخميس والسبت (8:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً ومن 8:00 مساءً إلى 10:00 مساءً)، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً. كما يمكن للعملاء حجز موعد للحصول على خدمة الصيانة بكل سهولة من خلال الاتصال بالرقم 800-NISSAN أو زيارة nissan-dubai
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