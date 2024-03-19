ديليفرو تكشف عن حلويات رمضان الجديدة والحصرية من مستر هولمز، شوكوميلت، وماربل سلاب كريميري

(MENAFN
- Deliveroo) احتفالًا بشهر رمضان المبارك، أعلنت شركة ديليفرو عن سلسلة من الحلويات الحصرية المتوفرة فقط على تطبيق ديليفرو، منها الحلويات اللذيذة المقدمة من شركاء محليين مثل مستر هولمز، وشوكوميلت، وماربل سلاب كريمري، باختيارات واسعة ومتنوعة تناسب الجميع.
أطلق مستر هولمز حلوى التمر الساخنة الجديدة، وهي حلوى لذيذة تجمع بين الملمس الغني والقشدي للبودنج التقليدي مع نكهة التمر الحلوة. من المؤكد أن هذا الطبق اللذيذ سيسعد محبي التمر من جميع الأعمار بقوامه الرائع وثرائه اللذيذ.
ويمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بكعكة "Get Bueno" الجديدة من شوكوميلت، والتي يتم تقديمها مع صلصة بوينو المصنوعة في المحل، والمغمورة بالشوكولاتة مع كريمة الشوكولاتة والبسكويت المقرمش وغاناش الشوكولاتة.
ويستمتع عشاق الآيس كريم بـ "صندوق السعادة" من ماربل سلاب كريميري، والذي يضم مجموعة متنوعة من الآيس كريم الرمضاني الممزوج بمجموعة من النكهات اللذيذة.
مع الحلويات والأطباق الحصرية المتوفرة فقط على ديليفرو، لا بد للعملاء من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة والنكهات المفضلة لديهم على السحور والإفطار طوال شهر رمضان.
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