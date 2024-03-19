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الصين تمنع رئيس إيفرغراند من تداول الأسهم بالبورصة مدى الحياة

3/19/2024 2:13:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرغراند مساء أمس الاثنين أن رئيسها تم منعه من تداول الأسهم في البورصة مدى الحياة.

كما قررت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تغريم هوي كا يان رئيس الشركة 47 مليون يوان (5ر6 ملايين دولار) بسبب مخالفاته المالية العديدة. كما غرمت الهيئة الشركة نفسها 2ر4 مليارات يوان وعاقبت عددا من مسؤوليها الآخرين.

تم اتهام إيفرغراند بتضخيم إجمالي حجم أعمالها بأكثر من 560 مليار يوان خلال عامي 2019 و2020 بشكل مصطنع، وأصدرت سندات بناء على هذه المعلومات المزيفة.

كما فشلت الشركة في تقديم المعلومات بشأن نتائج أعمالها السنوية ونصف السنوية والنزاعات القانونية وديونها المستحقة في التوقيتات الصحيحة. وخضع هوي لرقابة الشرطة منذ سبتمبر الماضي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتعرض لعقوبات أخرى في المستقبل.

يأتي ذلك فيما يواجه القطاع العقاري الصيني أزمة خطيرة. وتقدر ديون إيفرغراند بمفردها بأكثر من 326 مليار دولار. وفي يناير الماضي أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما بتصفية الشركة بناء على طلب الدائنين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن سداد عدة أقساط مستحقة عليها. وحاولت الشركة العملاقة تجنب التصفية بطرح خطة لإعادة الهيكلة في وقت سابق.

واستمر نظر الدعوى عاما ونصف العام، في حين لم تتمكن الشركة حتى الآن من تقديم مقترح ملموس لإعادة الهيكلة، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست عن القاضية ليندا شان التي أصدرت الحكم.

ورغم ذلك لم يتضح ما إذا كان سيتم تطبيق الحكم في بر الصين الرئيسي حيث تتركز أغلب أعمال الشركة.


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