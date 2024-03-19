مقتل 20 فلسطينياً في ضربات جوية إسرائيلية على غزة

أكد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن 20 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط القطاع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن 14 شخصا قتلوا وأصيب عشرات في ضربات أصابت عدة منازل بمدينة رفح في جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأضافوا أن ستة آخرين قتلوا في ضربة جوية على منزل بمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح، وهي بلدة تقع في وسط القطاع على بعد حوالي 14 كيلومترا جنوبي مدينة غزة، اختلطت أصوات الانفجارات مع الرعد، وزادت الأمطار من بؤس الأسر النازحة في المخيمات.

وقال شعبان عبد الرؤوف، وهو أب لخمسة أطفال في دير البلح، عبر أحد تطبيقات الدردشة، "لم نعد قادرين على التمييز بين أصوات الرعد والقصف".

"كنا ننتظر المطر وندعو الله إذا تأخر. اليوم ندعو ألا تمطر. النازحون لديهم ما يكفي من البؤس".





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