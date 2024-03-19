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تنبيهات هامة من إدارة السير حول طرق تشهد ضباب وحوادث

3/19/2024 2:03:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت إدارة السير السالكين طريق شارع الملك عبد الله الثاني، ومنطقة صويلح، وطريق المطار، وإشارت الثامن، ودوار النهضة، وجسر الملكة زين الشرف بسبب تشكل الضباب.


وقالت إن نهاية جسر الثامن باتجاه دوار النهضة وقع حادث سير بين 6 مركبات وحادث آخر بين مركبتين، الأمر الذي تسبب بتباطؤ مروري بين الحين والآخر.


وأضافت أن السير القادم من دوار الشعب باتجاه جسر الثامن نحو دوار النهضة يشهد تباطؤ لحركة السير نتيجة ارتفاع منسوب المياه جراء غزارة هطول الامطار.


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