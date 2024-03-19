12 إصابة بحادث سير في عمان

12 إصابة بحادث سير في عمان
التاريخ
3/19/2024 2:03:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث سير بين مركبتين باص كوستر وباص نقل مشترك في شارع الملك عبدالله الثاني مقابل شركة زين باتجاه الثامن وفق إدارة السير .
وقالت الإدارة إنه نتج عن الحادث (۱۲) إصابة حالتهم حسنة، وقد تم رفع المركبات عن الطريق العام وتسيير الحركة المرورية.
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