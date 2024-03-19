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12 إصابة بحادث سير في عمان

3/19/2024 2:03:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث سير بين مركبتين باص كوستر وباص نقل مشترك في شارع الملك عبدالله الثاني مقابل شركة زين باتجاه الثامن وفق إدارة السير .


وقالت الإدارة إنه نتج عن الحادث (۱۲) إصابة حالتهم حسنة، وقد تم رفع المركبات عن الطريق العام وتسيير الحركة المرورية.


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