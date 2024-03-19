وزارة المياه تحذر خلال الساعات القليلة القادمة من فيضان سد الموجب
التاريخ
3/19/2024 2:03:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن من فيضان سد الموجب خلال الساعات القليلة القادمة .
وتهيب بالمواطنين والمزارعين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي علما انه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.
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