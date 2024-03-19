تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية

تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية
التاريخ
3/19/2024 2:03:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مدير تربية لواء البتراء الدكتور عماد السفاسفة تعليق الدوام في مدارس لواء البتراء لهذا اليوم الثلاثاء نظرا للظروف الجوية حفاظا على سلامة الطلبة.
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