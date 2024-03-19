(MENAFN
- Sherpa Communications)
ميريد وبينينفارينا تسلطان الضوء على برج آيكونيك
في معرض "أم آي بي آي أم" MIPIM 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس 2024 – شاركت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة، إلى جانب بينينفارينا، الاسم اللامع في مجال التصميم المعماري، بنجاح في معرض "أم آي بي آي أم" MIPIM 2024 في مدينة كان بفرنسا لعرض برج آيكونيك، مشروع الشركة البارز ورمز الحياة الفاخرة في قلب مدينة دبي. تأتي هذه المشاركة الأولى للشركة في معرض "أم آي بي آي أم"، الحدث العقاري الرائد في العالم، وبمناسبة مشاركتهم الافتتاحية في هذا الحدث العقاري الرائد على مستوى العالم، اغتنم الشركاء الفرصة للانغماس في المناقشات الاستراتيجية واستكشاف المشاريع المحتملة في جميع أنحاء العالم، مؤكدين من جديد التزامهم بالابتكار والتميز في المشهد العقاري العالمي.
المشاركون في المعرض العالمي البارز، ذهلوا بالعرض التقديمي الآسر لبرج آيكونيك المكون من 66 طابقاً فاخراً، الذي سلط الضوء على وسائل الراحة التي لا مثيل لها في المشروع وعناصر التصميم، بما في ذلك صالة خاصة فخمة وغرفة طعام، وصالة رياضية مجهزة بأحدث وأرقى الأجهزة، وسينما خاصة حصرية، ومسبح إنفينيتي يطل على مياه الخليج، وشرفة خارجية واسعة، وجاكوزي مريح، ومنتجع سبا جليدي صحي ومجدد للنشاط، و أماكن خاصة ومكيفة لوقوف السيارات. طوال الحدث، انخرطت ميريد في مناقشات مع اللاعبين في السوق العالمية والمستثمرين والمهندسين المعماريين، بحثًا بنشاط عن فرص جديدة في مختلف البلدان. وتميزت هذه التفاعلات بالمناقشات الثاقبة والتواصل الاستراتيجي، مما أتاح فرصاً قيمة لإقامة شراكات استراتيجية.
وبمناسبة هذه المشاركة البارزة في المعرض، علّقت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: "لقد حققت مشاركتنا في معرض "آم آي بي آي أم"، جنباً إلى جنب مع بينينفارينا، نجاحاً هائلاً. اغتنمنا هذه المناسبة لكشف الستار عن مشروع آيكونيك الفريد ومشاركة الحضور رؤيتنا للابتكار المعماري على نطاق عالمي. نلتزم في ميريد بالريادة في تشكيل آفاق التطوير المعماري وبإعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة، فنحن نطمح إلى توسيع حدود التطويرات السكنية، مما يضمن أن تصبح مشاريعنا معالم استثنائية تجسد الأناقة والتميز والتطور التكنولوجي."
يواصل قطاع العقارات في دبي ازدهاره، حيث وصلت مبيعات العقارات الفردية إلى ارتفاعات ملحوظة بلغت 420 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يؤكد الإقبال العالمي على العقارات السكنية المتميزة. وبفضل سجل حافل في مجال التطوير الحضري والتفاني في تعزيز المعيشة الفاخرة، تعد ميريد بمثابة نموذج يحتذى به في مجال البناء والإدارة عالية الجودة في هذا المجال. ومن خلال البنية التحتية التكنولوجية المبتكرة، وأنظمة الإدارة المتطورة، والالتزام الصارم بمعايير البناء المتفوقة، تظل الشركة ملتزمة بوضع معايير جديدة للتميز العقاري.
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