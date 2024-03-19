للعام الثاني على التوالي.. المركز الطبي الدولي شريك طبي لفعاليات "رمضانيات بروميناد".

(MENAFN
- Global Advertising) في إطار برامج المسؤولية المجتمعية يشارك المركز الطبي الدولي في فعاليات جديدة من خلال رعايته لـ (رمضانيات بروميناد) في جدة آرت بروميناد بواجهة جدة البحرية، لتقديم الرعاية الصحية لروادها للعام الثاني على التوالي على امتداد شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، حيث تمَّ اختيار “IMC” كشريك طبي لفعاليات (رمضانيات بروميناد).
وتشهد واجهة جدة البحرية انتشارًا واضحًا للفرق الطبية المتأهبة لتقديم الرعاية الصحية للمشاركين في الفعاليات، بما يساعد على الاستجابة العاجلة لأي بلاغ، حيث تمَّ بعناية كبيرة اختيار نقاط تمركز الكوادر الطبية داخل الفعاليات وحولها لتكون قريبة من الجميع، لضمان الحصول على أعلى وأسرع أداء إسعافي خلال ثوانٍ معدودة.
بالإضافة إلى ذلك وفَّر المركز الطبي الدولي تجهيزاتٍ عاليةَ المستوى للتعامل مع الحالات الطارئة وتيسير الانتقال إليها أو نقلها من داخل الفعاليات المزدحمة بالجمهور عن طريق سيارات الجولف الحديثة، فضلاً عن سيارات الإسعاف المتمركزة لتأدية دورها في أسرع وقت.
كما حرص المركز الطبي الدولي على توفير خطٍ ساخنٍ للطوارئ بين إدارة الفرق الطبية المكلفة بتأمين الفعاليات وبين إدارة المركز الطبي الدولي للحصول على الدعم الإضافي اللازم في الوقت المناسب، ووفقاً للمعايير العالمية التي يتمتع بها المركز الطبي الدولي بخبرته المتميزة في مجال الرعاية الصحية.
يُذكر أنَّ حضور المركز الطبي الدولي في هذه الفعاليات كشريك طبي، يأتي ضمن سلسلةٍ مستمرةٍ وناجحةٍ – بفضل الله – من المشاركات المجتمعية لتقديم الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، بما يتوافق مع أهداف المركز الطبي الدولي في دعم كل ما يتعلق بعافية الإنسان في وطننا الغالي سواء من خلال الأنشطة الرياضية لعافية جسده أو الأنشطة الترفيهية لأجل عافية نفسه.
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