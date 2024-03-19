فتى الزرقاء يطل بفيديو.. كاشفاً كيف قطعوا يديه وفقأوا عينه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد مرور نحو 4 سنوات على الحادث المروع الذي صدم الأردن بكاملها في أكتوبر 2020، حين أقدمت مجموعة من الشبان على ضرب الفتى صالح حمدان (16 عاما)، في محافظة الزرقاء (وسط) وبتر يديه وفقء عينيه، أطل الشاب مجدداً.



فقد عاد صالح الذي بات معروفاً بـ "فتى الزرقاء" إلى الواجهة مجدداً قبل أيام، بعد أن وثق قصة قطع يديه وفقء إحدى عينيه من قبل أصحاب أسبقيات، بفيديو نشره عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".



وظهر صالح في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية على الرغم من مرور أيام على بثه، وقد بدت عليه علامات النضوج، ليبدأ بسرد قصته هذه بمعنويات عالية. وقال إنه يدرس القانون في السنة الثانية بالجامعة، وينوي استكمال تعليمه ليقدم النصائح القانونية للجميع.



كما أشار إلى أنه وثق ما حدث معه بفيديو لكي يعرف الجميع قصته التي أثارت تعاطفاً أردنياً وعربياً واسعاً، ولكي يدركوا أن جميع المجرمين يجب أن ينالوا عقابهم.

وكانت جريمة الاعتداء الوحشي على فتى الزرقاء التي وقعت في 13 أكتوبر من العام 2020، قد أثارت موجة غضب كبيرة في الأردن والعالم العربي أجمع، بعد أن أقدمت مجموعة من الأشخاص على الانتقام لمقتل قريبهم على يد والد صالح، عبر تقطيع يدي الفتى وفقء إحدى عينيه.



فيما انتشر مقطع مروع للفتى الصغير جالساً على أحد الأرصفة ويداه تنزفان بانتظار المساعدة، وحظي بتعاطف واسع ومطالب بإعدام الجناة

يذكر أن محكمة أمن الدولة كانت قضت في 17 مارس الماضي، بإعدام 6 من بين 17 متهما في الحادثة الشهيرة هذه.



وصدر حكم الإعدام بحق 6 متهمين، أحدهم فار من وجه العدالة.



كما قضت المحكمة حينها، بحبس اثنين من المتهمين 10 و15 عاما، وعاما واحدا على اثنين آخرين، فيما برأت 7 متهمين.