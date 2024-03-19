مشتركة نيابية تناقش اليوم معدل لقانون أمانة عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية" الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون معدِل لقانون أمانة عمّان لسنة 2024.
وتناقش لجنة الريف والبادية النيابية، الدور الذي تقوم به المؤسسة التعاونية الأردنية بنشر التنمية في الريف والبادية.
كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
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