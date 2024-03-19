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مشتركة نيابية تناقش اليوم معدل لقانون أمانة عمّان

3/19/2024 1:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية" الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون معدِل لقانون أمانة عمّان لسنة 2024.


وتناقش لجنة الريف والبادية النيابية، الدور الذي تقوم به المؤسسة التعاونية الأردنية بنشر التنمية في الريف والبادية.


كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.


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