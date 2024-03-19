الحكومة تناقش اليوم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، والأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، اليوم الثلاثاء الساعة 12 في مبنى وزارة الاتصال.



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول جهود الهيئة في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، والبرامج والمشاريع التي تقدمها الهيئة داخل الأردن وخارجه.

