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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة

3/19/2024 12:06:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت اشتباكات عنيفة -فجر اليوم الثلاثاء- بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.


وبدأت المواجهات عندما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم لتنفيذ عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، لكن عناصر المقاومة تصدوا لها.


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