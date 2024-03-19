اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة
التاريخ
3/19/2024 12:06:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت اشتباكات عنيفة -فجر اليوم الثلاثاء- بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.
وبدأت المواجهات عندما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم لتنفيذ عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، لكن عناصر المقاومة تصدوا لها.
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