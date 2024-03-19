الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ و3 طائرات مسيرة باليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الجيش الأميركي دمر 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

