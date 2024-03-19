مناطق شهدت أمطار غزيرة فجر اليوم - أسماء

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت مناطق في المملكة تساقطاً غزيرا للأمطار فجر اليوم الثلاثاء مع بدء تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال الشرقي من سوريا.
ونشرت الأرصاد الجوية مقاطع مصورة لتساقط الأمطار في المفرق، الشوبك، معان، العقبة، الكرك، عمان.
كما لف الضباب عدة مناطق فجر اليوم الثلاثاء مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الافقية.
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