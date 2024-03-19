مناطق شهدت أمطار غزيرة فجر اليوم - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت مناطق في المملكة تساقطاً غزيرا للأمطار فجر اليوم الثلاثاء مع بدء تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال الشرقي من سوريا.



ونشرت الأرصاد الجوية مقاطع مصورة لتساقط الأمطار في المفرق، الشوبك، معان، العقبة، الكرك، عمان.



كما لف الضباب عدة مناطق فجر اليوم الثلاثاء مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الافقية.