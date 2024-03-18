البيت الأبيض: نجري مباحثات مع النيجر بشأن قرارها إلغاء اتفاق التعاون العسكري بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الإثنين إن الإدارة الأمريكية على اتصال بالسلطات في النيجر بعد قرار المجلس العسكري الحاكم إلغاء اتفاق التعاون العسكري المبرم مع الولايات المتحدة.
وأضاف سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض أن "المناقشات مع السلطات في النيجر مستمرة" دون تقديم تفاصيل إضافية عن الموضوع.
من جهتها ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير "أننا سعينا منذ الانقلاب في العام الماضي للعمل مع المجلس العسكري النيجري نحو التحول الديمقراطي ومصلحتنا الأمنية المشتركة".
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر أعلن مساء السبت الماضي قراره إلغاء اتفاق التعاون العسكري المبرم مع الولايات المتحدة عام 2012 "بمفعول فوري" واصفا إياه "باتفاق غير قانوني وينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية".
وجاء الإعلان بعد مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في حيث أمضى الوفد ثلاثة أيام في العاصمة (نيامي) دون أن يلتقي رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
وينتشر في النيجر حوالي 1100 جندي أمريكي يشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة كما تملك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للمسيرات في (أغاديس) شمالي البلاد.
وتعيش النيجر أزمة إثر الانقلاب الذي وقع في البلاد بتاريخ 26 يوليو الماضي حين قام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي ليعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي. (النهاية)
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