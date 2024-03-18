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البيت الأبيض: نجري مباحثات مع النيجر بشأن قرارها إلغاء اتفاق التعاون العسكري بين البلدين

3/18/2024 11:31:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الإثنين إن الإدارة الأمريكية على اتصال بالسلطات في النيجر بعد قرار المجلس العسكري الحاكم إلغاء اتفاق التعاون العسكري المبرم مع الولايات المتحدة.
وأضاف سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض أن "المناقشات مع السلطات في النيجر مستمرة" دون تقديم تفاصيل إضافية عن الموضوع.
من جهتها ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير "أننا سعينا منذ الانقلاب في العام الماضي للعمل مع المجلس العسكري النيجري نحو التحول الديمقراطي ومصلحتنا الأمنية المشتركة".
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر أعلن مساء السبت الماضي قراره إلغاء اتفاق التعاون العسكري المبرم مع الولايات المتحدة عام 2012 "بمفعول فوري" واصفا إياه "باتفاق غير قانوني وينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية".
وجاء الإعلان بعد مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في حيث أمضى الوفد ثلاثة أيام في العاصمة (نيامي) دون أن يلتقي رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
وينتشر في النيجر حوالي 1100 جندي أمريكي يشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة كما تملك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للمسيرات في (أغاديس) شمالي البلاد.
وتعيش النيجر أزمة إثر الانقلاب الذي وقع في البلاد بتاريخ 26 يوليو الماضي حين قام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي ليعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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