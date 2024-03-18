البيت الأبيض يؤكد مقتل القيادي البارز في حماس مروان عيسى بعملية إسرائيلية في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الإثنين مقتل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض "حققت إسرائيل تقدما كبيرا ضد حماس فقد تمكنوا من تحطيم عدد كبير من كتائب الحركة وقتلوا الآلاف من مقاتليها بما في ذلك كبار القادة حيث تم قتل الرجل الثالث في حماس مروان عيسى في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي".
وأضاف مستشار الرئيس جو بايدن أن "باقي القادة الكبار لحماس مختبئون على الأرجح في عمق شبكة أنفاق حماس وسوف تصلهم العدالة ونحن نساعد على ضمان ذلك".
من جهة أخرى أكد سوليفان أن "عدد القتلى من المدنيين الأبرياء في هذا الصراع وفي هذه العملية العسكرية يفوق عدد القتلى بجميع الحروب في غزة مجتمعة بما في ذلك الآلاف من الأطفال".
وحذر من أن "أزمة إنسانية حلت في مختلف أنحاء غزة وتسود الفوضى المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بتطهيرها ولكن لم يستقر فيها".
وشدد سوليفان على أنه "لا يمكن لخطة عسكرية أن تنجح من دون خطة إنسانية متكاملة وخطة سياسية وقد أوضح الرئيس مرارا وتكرارا أن العمليات العسكرية المستمرة يجب أن تكون مرتبطة بنهاية استراتيجية واضحة".
وتتزايد التحذيرات الدولية وتحذيرات الأمم المتحدة من شن الاحتلال عملية عسكرية في مدينة رفح حيث يتكدس نحو 5ر1 مليون فلسطيني أغلبيتهم الساحقة من النازحين نتيجة القصف المكثف والعمليات العسكرية التي يخوضها جيش الكيان المحتل. (النهاية)
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