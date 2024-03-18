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البيت الأبيض يؤكد مقتل القيادي البارز في حماس مروان عيسى بعملية إسرائيلية في غزة

3/18/2024 11:31:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الإثنين مقتل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض "حققت إسرائيل تقدما كبيرا ضد حماس فقد تمكنوا من تحطيم عدد كبير من كتائب الحركة وقتلوا الآلاف من مقاتليها بما في ذلك كبار القادة حيث تم قتل الرجل الثالث في حماس مروان عيسى في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي".
وأضاف مستشار الرئيس جو بايدن أن "باقي القادة الكبار لحماس مختبئون على الأرجح في عمق شبكة أنفاق حماس وسوف تصلهم العدالة ونحن نساعد على ضمان ذلك".
من جهة أخرى أكد سوليفان أن "عدد القتلى من المدنيين الأبرياء في هذا الصراع وفي هذه العملية العسكرية يفوق عدد القتلى بجميع الحروب في غزة مجتمعة بما في ذلك الآلاف من الأطفال".
وحذر من أن "أزمة إنسانية حلت في مختلف أنحاء غزة وتسود الفوضى المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بتطهيرها ولكن لم يستقر فيها".
وشدد سوليفان على أنه "لا يمكن لخطة عسكرية أن تنجح من دون خطة إنسانية متكاملة وخطة سياسية وقد أوضح الرئيس مرارا وتكرارا أن العمليات العسكرية المستمرة يجب أن تكون مرتبطة بنهاية استراتيجية واضحة".
وتتزايد التحذيرات الدولية وتحذيرات الأمم المتحدة من شن الاحتلال عملية عسكرية في مدينة رفح حيث يتكدس نحو 5ر1 مليون فلسطيني أغلبيتهم الساحقة من النازحين نتيجة القصف المكثف والعمليات العسكرية التي يخوضها جيش الكيان المحتل. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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