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مدير مركز (الوسطية) الكويتي: أهمية تعزيز التعايش السلمي والإعتدال للحفاظ على وحدة الوطن

3/18/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز أسميران
جدة - 18 - 3 (كونا) -- أكد مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الدكتور عبدالله الشريكة اليوم الاثنين أهمية تعزيز التعايش السلمي وتغليب الحكمة والاعتدال.
جاء ذلك في تصريح للدكتور الشريكة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) الذي بدأ أمس ويستمر يومين وتنظمه رابطة العالم الإسلامي بحضور عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
وقال الدكتور الشريكة الذي يشغل أيضا منصب أمين سر اللجنة العليا للوسطية والاعتدال في مجلس الوزراء الكويتي إن القوانين والأعراف الكويتية تؤيد هذا التعايش الهام والذي به تستقيم أمور الحياة وتندحر الفتن الهوجاء ويحافظ على وحدة الوطن وتماسكه.
وأوضح أن هذا النهج هو ما عرف عن دولة الكويت وشعبها منذ نشأتها وهو ما تنادي به القيادة السياسية الحكيمة في خطاباتها السامية.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر إلى جانب كبار الشخصيات الإسلامية الداعين إلى الاعتدال وتعزيز التعايش بمعناه الصحيح وفق ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه خلفاؤه الراشدون في سياسة الدول وإعطاء كل ذي حق حقه والتعايش السلمي دون إفراط ولا تفريط.
كما أعرب عن شكره لمساعي المملكة العربية السعودية الكبيرة في خدمة القضايا الإسلامية والإنسانية في كل مكان والى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى على دعوته الكريمة.
ويهدف المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتختتم أعماله اليوم الإثنين إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية.
ويحث المؤتمر على الحوار لتحقيق الأهداف المشتركة لاسيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي.
ويعنى المؤتمر بمواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي كما يؤكد على الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة.
ويناقش المؤتمر وضع خارطة طريق تهدف لتحقيق المزيد من الوعي الإسلامي وذلك من خلال (وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) المقرر صدورها في ختام المؤتمر.
ويأتي المؤتمر ‎استشعارا من رابطة العالم الإسلامي بدورها المهم والرئيسي في جمع كلمة علماء الأمة الإسلامية وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية تنظمها وثيقتهم المقرر صدورها في ختام أعمال المؤتمر. (النهاية)

ف ن / م م ج



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