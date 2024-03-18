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(التجارة) تحدث 9 خدمات إلكترونية للمؤسسات الفردية عبر (سهل بزنس)

3/18/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاثنين عن قيام وزارة التجارة والصناعة بتحديث وتطوير 9 خدمات إلكترونية تخص المؤسسات الفردية عبر تطبيق (سهل بزنس) الحكومي لأصحاب الأعمال.
وبين كاظم في تصريح صحفي ان من الخدمات المطورة التي تم تفعيلها (متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع) و(الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد) و(الاستعلام عن التراخيص الفردية) و(طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل) وغيرها.
وأوضح أن أصحاب الاعمال يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات المطورة مبينا أن (التجارة) بصدد المضي في تحديث وتطوير مجموعة أخرى من الخدمات المطروحة في (سهل بزنس) تباعا.(النهاية)

س م ر / ط أ ب




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