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الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي: سنمارس الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وفتح المعابر في غزة

3/18/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 3 (كونا) -- قال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين انه سيمارس المزيد من الضغط على رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو من اجل وقف العدوان وفتح المعابر والسماح بدخول المزيد من الدعم الإنساني لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال موتمر صحفي في اعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في (بروكسل).
وذكر بوريل أن "الأوروبيين لا يمكنهم الجلوس ومشاهدة ما يحدث ولا يمكنهم القبول بمواصلة تجويع الفلسطينيين دون أن يفعلوا شيئا".
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الاوروبي بيتر سنانو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السلطة الفلسطينية هي محاورنا الرئيسي والممثل الرسمي للشعب الفلسطيني لذا تم طرح الفكرة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لابداء رايهم".
واضاف سنانو ان الاتحاد الاوروبي يعول كثيرا على كل من له تأثير "مثل القطريين والأمريكيين والمصريين و غيرهم لممارسة الضغط على حركة (حماس)". (النهاية)

ح ت ص / م ع ح ع




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