الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي: سنمارس الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وفتح المعابر في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 3 (كونا) -- قال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين انه سيمارس المزيد من الضغط على رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو من اجل وقف العدوان وفتح المعابر والسماح بدخول المزيد من الدعم الإنساني لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال موتمر صحفي في اعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في (بروكسل).
وذكر بوريل أن "الأوروبيين لا يمكنهم الجلوس ومشاهدة ما يحدث ولا يمكنهم القبول بمواصلة تجويع الفلسطينيين دون أن يفعلوا شيئا".
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الاوروبي بيتر سنانو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السلطة الفلسطينية هي محاورنا الرئيسي والممثل الرسمي للشعب الفلسطيني لذا تم طرح الفكرة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لابداء رايهم".
واضاف سنانو ان الاتحاد الاوروبي يعول كثيرا على كل من له تأثير "مثل القطريين والأمريكيين والمصريين و غيرهم لممارسة الضغط على حركة (حماس)". (النهاية)
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