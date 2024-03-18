واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ مجددا عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة إطلاق بيونغ يانغ اليوم الإثنين عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي وذلك خلال تواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة الديمقراطية التي تستضيفها العاصمة (سيؤول).
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "ندين بشدة مرة أخرى إطلاق (كوريا الشمالية) الصواريخ الباليستية اليوم".
وشدد على أنها مثل عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تكررت في السنوات الأخيرة "تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وعبر باتيل عن مواصلة "التشاور مع كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما من الحلفاء حول الطريقة المثلى للتعامل مع كوريا الشمالية وردع العدوان وتنسيق الاستجابات الدولية لانتهاك بيونغ يانغ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتزامن إعلان جيش كوريا الجنوبية عن رصد إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ البالستية اليوم مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك أويل على هامش قمة الديمقراطية التي تستضيفها سيؤول على مواصلة التعاون للرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية. (النهاية)
رس ر / ع م ح
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