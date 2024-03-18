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واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ مجددا عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

3/18/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة إطلاق بيونغ يانغ اليوم الإثنين عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي وذلك خلال تواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة الديمقراطية التي تستضيفها العاصمة (سيؤول).
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "ندين بشدة مرة أخرى إطلاق (كوريا الشمالية) الصواريخ الباليستية اليوم".
وشدد على أنها مثل عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تكررت في السنوات الأخيرة "تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وعبر باتيل عن مواصلة "التشاور مع كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما من الحلفاء حول الطريقة المثلى للتعامل مع كوريا الشمالية وردع العدوان وتنسيق الاستجابات الدولية لانتهاك بيونغ يانغ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتزامن إعلان جيش كوريا الجنوبية عن رصد إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ البالستية اليوم مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك أويل على هامش قمة الديمقراطية التي تستضيفها سيؤول على مواصلة التعاون للرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية. (النهاية)

رس ر / ع م ح



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