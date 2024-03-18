مستشار الأمن القومي الامريكي: الانتخابات الروسية لا تفي بأي من معايير الحرية أو النزاهة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين إن انتخابات الرئاسة الروسية التي ظهرت نتائجها مؤخرا بفوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رئاسية خامسة "لا تفي بأي من معايير الحرية والنزاهة".
وأضاف سوليفان في تصريح صحفي "من الواضح أنه لم يكن هناك أي أمر يتعلق بالحرية أو النزاهة في هذه الانتخابات (الانتخابات الروسية). النتائج كانت مقررة مسبقا وغير مفاجئة".
وأشار إلى أن بوتين "أغلق المجال السياسي وسجن المعارضين السياسيين. وقد مات بعض من خصومه السياسيين بظروف مأساوية".
وأوضح أن بلاده "ستستمر في التعامل مع هذا الواقع وهو أن روسيا تحت قيادته ولكن هذا لا ينكر حقيقة ان هذه الانتخابات لم تكن حرة او نزيهة".
وكانت وكالة أنباء (تاس) الروسية قد ذكرت أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي اختتمت أمس بحصوله على 34ر87 في المئة من أصوات الناخبين يليه مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف بنسبة 11ر4 في المئة.(النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN18032024000071011013ID1107993557
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