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مستشار الأمن القومي الامريكي: الانتخابات الروسية لا تفي بأي من معايير الحرية أو النزاهة

3/18/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 3 (كونا) -- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين إن انتخابات الرئاسة الروسية التي ظهرت نتائجها مؤخرا بفوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رئاسية خامسة "لا تفي بأي من معايير الحرية والنزاهة".
وأضاف سوليفان في تصريح صحفي "من الواضح أنه لم يكن هناك أي أمر يتعلق بالحرية أو النزاهة في هذه الانتخابات (الانتخابات الروسية). النتائج كانت مقررة مسبقا وغير مفاجئة".
وأشار إلى أن بوتين "أغلق المجال السياسي وسجن المعارضين السياسيين. وقد مات بعض من خصومه السياسيين بظروف مأساوية".
وأوضح أن بلاده "ستستمر في التعامل مع هذا الواقع وهو أن روسيا تحت قيادته ولكن هذا لا ينكر حقيقة ان هذه الانتخابات لم تكن حرة او نزيهة".
وكانت وكالة أنباء (تاس) الروسية قد ذكرت أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي اختتمت أمس بحصوله على 34ر87 في المئة من أصوات الناخبين يليه مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف بنسبة 11ر4 في المئة.(النهاية)

ا م م / م م ج



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