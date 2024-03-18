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رئيس الوزراء اليمني: خارطة الطريق الأممية توقفت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر

3/18/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 18 – 3 (كونا) –- قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الاثنين إن أفق الحل السياسي تراجع بسبب توقف خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أواخر ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال ترؤس بن مبارك اجتماعا دوريا لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج لمناقشة موقف اليمن الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصعيد في البحر الأحمر.
وأضاف بن مبارك أن خارطة الطريق توقفت بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية والذي أدى لتصنيفها بشكل خاص كمنظمة إرهابية دولية.
وأوضح أن ما يحدث في البحر الأحمر من هجمات "إرهابية" لميليشيا الحوثي ليس لها صلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة لافتا في هذا الصدد إلى موقف اليمن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى "الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني ورؤية الحكومة للتعامل معها وإيجاد حلول ومعالجات لتجاوز تلك التحديات بما فيها الوضع الإنساني الكارثي مع انخفاض مستوى المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن".
ولفت إلى دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في التحرك للتعريف بالكارثة البيئية جراء غرق السفينة (روبيمار) وخطورة تكرار مثل هذه الحوادث خاصة مع استمرار المواجهات في البحر الأحمر. (النهاية)

س ن ص / م م ج



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