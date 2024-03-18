رئيس الوزراء اليمني: خارطة الطريق الأممية توقفت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 18 – 3 (كونا) –- قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الاثنين إن أفق الحل السياسي تراجع بسبب توقف خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أواخر ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال ترؤس بن مبارك اجتماعا دوريا لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج لمناقشة موقف اليمن الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصعيد في البحر الأحمر.
وأضاف بن مبارك أن خارطة الطريق توقفت بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية والذي أدى لتصنيفها بشكل خاص كمنظمة إرهابية دولية.
وأوضح أن ما يحدث في البحر الأحمر من هجمات "إرهابية" لميليشيا الحوثي ليس لها صلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة لافتا في هذا الصدد إلى موقف اليمن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى "الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني ورؤية الحكومة للتعامل معها وإيجاد حلول ومعالجات لتجاوز تلك التحديات بما فيها الوضع الإنساني الكارثي مع انخفاض مستوى المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن".
ولفت إلى دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في التحرك للتعريف بالكارثة البيئية جراء غرق السفينة (روبيمار) وخطورة تكرار مثل هذه الحوادث خاصة مع استمرار المواجهات في البحر الأحمر. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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