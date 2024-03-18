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(الاعلام): حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية انتخابات مجلس الامة بصورة مهنية

3/18/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الاعلام الدكتور ناصر محيسن اليوم الاثنين ان الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الاعلامية تؤكد حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية انتخابات مجلس الامة بصورة مهنية تعكس التميز الاعلامي بنقل الجهود المبذولة من الجميع لانجاح العملية الانتخابية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور محيسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام ورشة العمل الثانية لأساسيات التغطية المتميزة وصناعة الخبر لانتخابات مجلس الأمة 2024 والتي اقيمت في مكتبة الكويت الوطنية وبتنظيم من وزارة الاعلام.
من جانبه اكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي اهتمام وزارة الاعلام بإعداد ورشة العمل والذي يعد جزءا من دورها في دعم وسائل الاعلام من الجانب الفني وكذلك مشاركتهم بتسليط الضوء على قيمة الحدث والتركيز على نجاح العملية الانتخابية بجميع جوانبها.
وأضاف السبيعي في تصريح مماثل ل(كونا) ان الوزارة حريصة ايضا على التغطية الاعلامية المتميزة بعيدا عن "الاساءة للمرشح والناخب".
وقال ان الاعلام الكويتي الخاص يعد أحد روافد الاعلام بالدولة وله دور كبير بكل فعالية ومناسبة وحدث معربا عن امله في ان يساهم الاعلام الخاص في إنجاح العرس الديمقراطي وان تكون تغطية انتخابات 2024 مميزة تليق بأسم دولة الكويت وتجربتها الديمقراطية.
وكانت الورشة التي نظمتها وزارة الاعلام قد انطلقت امس الاحد بمشاركة كبير اختصاصيي تقديم البرامج في قطاع الاخبار منور مرضي والمخرجة بشاير الصايغ وعدد من الإعلاميين في القطاع الخاص ومحرري وكالة الأنباء الكويتية. (النهاية)

ن م ع / خ ع ح



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